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Над Лиманом поднят украинский флаг (фото)

Новина українською →
Лиман, Вторник 04 октября 2022 17:39
Над Лиманом поднят украинский флаг (фото) Фото: Над Лиманом поднят украинский флаг (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Лиман Донецкой области освобожден от российских оккупантов. Над городом подняли украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Официально подняли украинский флаг над освобожденным Лиманом", - говорится в сообщении.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский передал от военных в Донецкую областную военную администрацию полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в освобожденных населенных пунктах. Кириленко заявил, что оккупанты оставляют после себя развалины и пока власти начнут налаживать логистику, завозить гуманитарную помощь и выдавать пенсии.

"Отдельно замечу: эвакуируемым возвращаться в освобожденные населенные пункты еще рано", - заявил глава области.

По его словам, идет масштабная работа по разминированию, впереди непростая зима, пережить которую будет крайне тяжело.

Напомним, что 01 октября украинские военные вошли в Лиман.

Уже к вечеру того же дня украинские военные взяли Лиман под контроль.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные полностью зачистили Лиман от оккупантов.

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