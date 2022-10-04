Над Лиманом поднят украинский флаг (фото)
Лиман Донецкой области освобожден от российских оккупантов. Над городом подняли украинский флаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Официально подняли украинский флаг над освобожденным Лиманом", - говорится в сообщении.
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский передал от военных в Донецкую областную военную администрацию полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в освобожденных населенных пунктах. Кириленко заявил, что оккупанты оставляют после себя развалины и пока власти начнут налаживать логистику, завозить гуманитарную помощь и выдавать пенсии.
"Отдельно замечу: эвакуируемым возвращаться в освобожденные населенные пункты еще рано", - заявил глава области.
По его словам, идет масштабная работа по разминированию, впереди непростая зима, пережить которую будет крайне тяжело.
Напомним, что 01 октября украинские военные вошли в Лиман.
Уже к вечеру того же дня украинские военные взяли Лиман под контроль.
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные полностью зачистили Лиман от оккупантов.
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