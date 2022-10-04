Над Лиманом поднят украинский флаг (фото)

Лиман Донецкой области освобожден от российских оккупантов. Над городом подняли украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Официально подняли украинский флаг над освобожденным Лиманом", - говорится в сообщении.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский передал от военных в Донецкую областную военную администрацию полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в освобожденных населенных пунктах. Кириленко заявил, что оккупанты оставляют после себя развалины и пока власти начнут налаживать логистику, завозить гуманитарную помощь и выдавать пенсии.

"Отдельно замечу: эвакуируемым возвращаться в освобожденные населенные пункты еще рано", - заявил глава области.

По его словам, идет масштабная работа по разминированию, впереди непростая зима, пережить которую будет крайне тяжело.