Мобилизированных россиян уже заметили на юге Украины: в ВСУ рассказали об их подготовке
Новые мобилизованные из России уже появились во временно оккупированных районах юга Украины. ВСУ следят за тем, как РФ опрокидывает новые силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк.
"Мы знаем их количество. Они неподготовлены, но по всей вероятности, что могут готовиться непосредственно на позициях, потому что недооценивать врага нельзя", - пояснила она.
По ее словам, ВСУ отслеживают новых мобилизованных благодаря партизанам.
"Поэтому мы за ними следим и проводим среди них информационную кампанию о том, как "не морая" руки кровью, они могли бы сложить оружие и перейти в "обменный фонд", - добавила Гуменюк.
Как сообщалось, ВСУ уже берут в плен россиян, которых призвали после объявления президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.