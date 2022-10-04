ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские войска могли прорвать границу Луганской области в направлении Кременной, - ISW

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 06:50
Украинские войска могли прорвать границу Луганской области в направлении Кременной, - ISW Фото: ВСУ могли прорвать границу Луганской области в направлении Кременной (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В последние 48 часов украинские войска достигли значительных успехов в районе Лимана и в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Геолокационные кадры подтверждают то, что ВСУ продолжают наступление восточнее Лимана и, возможно, прорвали границу Луганской области в направлении Кременной", - отметили аналитики.

В ISW также указывают, что защитники Украины успешно продвигаются севернее Лимана, то есть на границе Харьковской и Луганской областей к западу от Сватового и освободили от оккупантов Боровую, Шейковку, Изюмское и Дружелюбовку.

Украинские войска могли прорвать границу Луганской области в направлении Кременной, - ISW

Успехи ВСУ в Херсонской области

В то же время в Институте изучения войны рассказали о значительных успехах, которых украинские военные в период со 2 по 3 октября достигли на севере Херсонской области.

В частности, речь идет об освобождении таких населенных пунктов, как Михайловка, Гавриловка и Новоалександровка.

"Украинские успехи в Херсонской области встряхивают и без того уязвимое информационное пространство РФ. Оккупанты все чаще обвиняют разведку НАТО в разоблачении слабых мест российской обороны и призывают российские войска готовиться к городским боям и разрабатывать новые оборонные позиции", - подчеркнули специалисты.

Украинские войска могли прорвать границу Луганской области в направлении Кременной, - ISW

В отчете добавляется, что даже самые элитные российские военные подразделения продолжают все больше деградировать по мере того, как идет война.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники 3 октября продолжили наступательное движение и освободили от российских оккупантов населенные пункты в нескольких областях.

К слову, в Пентагоне рассказали, что ВСУ сейчас удается достигать своих стратегических целей - вести контрследующие действия в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Посол Михаэль Бродский: Израиль активно помогает Украине, но не переходит красные линии
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Посол Михаэль Бродский: Израиль активно помогает Украине, но не переходит красные линии