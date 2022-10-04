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ВСУ продвигаются в Херсонской области: обновлена карта боевых действий

Новина українською →
Украина, Вторник 04 октября 2022 16:39
ВСУ продвигаются в Херсонской области: обновлена карта боевых действий Фото: ВСУ продвигаются в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 04 октября, украинские военные продолжили активно продвигаться и занимать населенные пункты в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

Подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов на севере Херсонской области, а именно в Староселье, Новодмитровку, Большую Александровку, Малую Александровку, Давыдов Брод.

Таким образом, можно считать, что военные на этом участке фронта успешно форсировали реку Ингулец. На отдельных участках военным удалось продвинуться почти на 13 километров.

ВСУ продвигаются в Херсонской области: обновлена карта боевых действий

В "серую зону" перешли Костырка, Черешневое, Новосрессенское, Новониколаевка, Ищенко. Поздразделения оккупантов, скорее всего, вышли из них.

В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.

Напомним, что сегодня ВСУ подняли флаг Украины над двумя деревнями в Херсонской области.

Также, 3 октября, наши воины зашли в село Шевченковка Херсонской области. В то же время о поднятии украинского флага в Крещеновке стало известно еще позавчера.

Также ВСУ вчера заняли Боровую в Харьковской области.

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