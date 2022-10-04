ВСУ продвигаются в Херсонской области: обновлена карта боевых действий
Во вторник, 04 октября, украинские военные продолжили активно продвигаться и занимать населенные пункты в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .
Подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов на севере Херсонской области, а именно в Староселье, Новодмитровку, Большую Александровку, Малую Александровку, Давыдов Брод.
Таким образом, можно считать, что военные на этом участке фронта успешно форсировали реку Ингулец. На отдельных участках военным удалось продвинуться почти на 13 километров.
В "серую зону" перешли Костырка, Черешневое, Новосрессенское, Новониколаевка, Ищенко. Поздразделения оккупантов, скорее всего, вышли из них.
В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.
Напомним, что сегодня ВСУ подняли флаг Украины над двумя деревнями в Херсонской области.
Также, 3 октября, наши воины зашли в село Шевченковка Херсонской области. В то же время о поднятии украинского флага в Крещеновке стало известно еще позавчера.
Также ВСУ вчера заняли Боровую в Харьковской области.
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