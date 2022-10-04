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Украинские войска вошли в ряд населенных пунктов на востоке: актуальная карта боев

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 13:56
Украинские войска вошли в ряд населенных пунктов на востоке: актуальная карта боев Фото: украинские войска вошли в ряд населенных пунктов на востоке (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия по всей линии фронта. В частности, успехи ВСУ заметны на Луганском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.

Согласно данным портала, украинские военные за последние сутки вошли в ряд населенных пунктов в Харьковской области. Так, речь идет о Богуславке, Боровской Андреевке, Колисниковке, Глушковке и Кругляковке.

Также украинские войска успешно продвигаются на южном направлении. ВСУ вошли в населенный пункт Новопетровка в Херсонской области.

Украинские войска вошли в ряд населенных пунктов на востоке: актуальная карта боев

Напомним, по данным ISW, в последние 48 часов украинские войска достигли значительных успехов в районе Лимана и в Херсонской области. В частности, ВСУ могли прорвать границу Луганской области в направлении Кременной.

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