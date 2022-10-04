Украинские войска вошли в ряд населенных пунктов на востоке: актуальная карта боев

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия по всей линии фронта. В частности, успехи ВСУ заметны на Луганском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap .

Согласно данным портала, украинские военные за последние сутки вошли в ряд населенных пунктов в Харьковской области. Так, речь идет о Богуславке, Боровской Андреевке, Колисниковке, Глушковке и Кругляковке.

Также украинские войска успешно продвигаются на южном направлении. ВСУ вошли в населенный пункт Новопетровка в Херсонской области.