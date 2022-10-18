Россияне атаковали Украину с моря и севера: в Воздушных силах раскрыли детали

Во вторник, 18 октября, российские оккупанты обстреляли "Калибрами" территорию Украины с моря. Также они применяли баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, “Калибры” были запущены с южного направления, а баллистические ракеты - с северного.

"Ну и конечно же стратегическая авиация с Ростовской области - это самолеты Ту-95, Ту-160. 6 самолетов, каждый из которых может иметь по 8 - 12 ракет. Они атакуют, как и предполагалось, объекты энергетической и критической инфраструктуры", - добавил Игнат.