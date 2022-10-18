Росіяни атакували Україну з моря та півночі: у Повітряних силах розкрили деталі

Ілюстративне фото: росіяни атакували Україну з моря та півночі (twitter.com)

У вівторок, 18 жовтня, російські окупанти обстріляли "Калібрами" територію України з моря. Також вони застосовували балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.