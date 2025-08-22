ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ударили по частному сектору в Краматорске: есть раненые

Краматорск, Донецкая область, Пятница 22 августа 2025 18:44
UA EN RU
Россияне ударили по частному сектору в Краматорске: есть раненые Фото: россияне ударили по частному сектору в Краматорске (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 22 августа нанесли удары по частному сектору в Краматорске Донецкой области. Пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Три человека ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорска. Россияне нанесли удары по частному сектору - прозвучало около 10 взрывов", - сообщил Филашкин.

По его словам, среди раненых двое доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один имеет легкие ранения.

Также повреждены многочисленные дома. Окончательные последствия устанавливаются.

"В Донецкой области уже давно не осталось безопасных мест! Эвакуируйтесь своевременно!", - подчеркнул глава ОВА.

Обстрелы Донецкой области

Напомним, с начала суток 22 августа россияне совершили серию обстрелов города Константиновка, что привело к значительным разрушениям. для атаки захватчики использовали авиабомбы и ударные дроны.

В ночь на 21 августа российские войска нанесли авиационный удар по Краматорску, сбросив авиабомбу ФАБ-250. В результате атаки известно об одном раненом.

Также днем 20 августа россияне нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке Донецкой области. Погибли три человека, еще четверо - ранены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Война в Украине
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"