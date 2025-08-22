ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Более 30 взрывов за час: россияне накрыли Краматорск мощным обстрелом

Пятница 22 августа 2025 23:45
UA EN RU
Более 30 взрывов за час: россияне накрыли Краматорск мощным обстрелом Иллюстративное фото: тип вооружения, которым враг обстрелял город, устанавливается (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 22 августа, россияне массированно обстреляли Краматорск. Только за час в городе было слышно более 30 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Краматорского городского совета.

"В период времени с 21:47 по 22:59 со стороны российских оккупационных войск состоялся вражеский обстрел, было слышно более трех десятков взрывов (тип вооружения устанавливается) по Краматорску", - говорится в сообщении.

Также в горсовете добавили, что угроза обстрелов сохраняется, поэтому призвали людей находиться в безопасных местах.

Обстрелы Краматорска

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Краматорск Донецкой области. Это происходит фактически ежедневно и помногу раз.

В частности, сегодня днем россияне нанесли удары по частному сектору в этом городе. Известно, что прозвучало около 10 взрывов. В результате атаки пострадали три человека, двух из них доставили травмоталогию.

Кроме того, в ночь на 21 августа россияне атаковали Краматорск авиабомбой. Под удар попал городской питомник по озеленению, а также пострадал мужчина. Помимо этого, в результате взрывов повреждены минимум 10 объектов. Среди них - жилое здание, офисные помещения и хозяйственная техника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Война в Украине
Новости
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"