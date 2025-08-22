Более 30 взрывов за час: россияне накрыли Краматорск мощным обстрелом

Поздно вечером, 22 августа, россияне массированно обстреляли Краматорск. Только за час в городе было слышно более 30 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Краматорского городского совета.

"В период времени с 21:47 по 22:59 со стороны российских оккупационных войск состоялся вражеский обстрел, было слышно более трех десятков взрывов (тип вооружения устанавливается) по Краматорску", - говорится в сообщении.

Также в горсовете добавили, что угроза обстрелов сохраняется, поэтому призвали людей находиться в безопасных местах.