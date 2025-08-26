Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне: есть пострадавшие

Российские войска во вторник, 26 августа, атаковали ударным дроном многоэтажку в Центральном районе Херсона. Пострадали две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Бригада "скорой" доставила раненых в больницу. Они получают всю необходимую медпомощь", - добавил глава ОВА.

У них взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Состояние первой пострадавшей - средней степени тяжести, второй - тяжелое.

По словам Прокудина, из-за вражеского удара повреждены несколько квартир. В собственных домах пострадали две женщины 1959 и 1962 годов рождения.

Обстрел Украины 26 августа

Напомним, российские войска сегодня ночью, 26 августа, дронами атаковали ряд регионов Украины, преимущественно на севере и востоке.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил по территории Украины 59 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Так, в ночь на 26 августа в Сумах была слышна серия взрывов. Военные предупреждали о фиксации дронов в области.

Также утром россияне ударными беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела возник пожар. Также загорелся частный дом, поврежден автомобиль.

Кроме того, российские войска атаковали Шосткинскую общину Сумской области. В результате повреждена гражданская инфраструктура, ранены трое мужчин 35, 44 и 48 лет.

В результате ударов часть Шосткинской громады осталась без света. Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью.