РФ атаковала Шосткинскую громаду Сумщины: есть раненые, перебои со светом и связью

Вторник 26 августа 2025 13:00
UA EN RU
РФ атаковала Шосткинскую громаду Сумщины: есть раненые, перебои со светом и связью Фото: РФ атаковала Шосткинскую общину Сумщины (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня, 26 августа, атаковали Шосткинскую громаду Сумской области. В результате повреждена гражданская инфраструктура, есть перебои со связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

"Утром враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской громады. Ранены трое мужчин 35, 44 и 48 лет. Всех госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь", - отметил Григоров.

По его словам, в результате ударов часть Шосткинщины осталась без света. Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью. Также развернуты Пункты несокрушимости, продолжаются восстановительные работы.

Удары россиян по Украине 26 августа

Российские войска сегодня ночью, 26 августа, дронами атаковали ряд регионов Украины, преимущественно на севере и востоке. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил по территории Украины 59 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Так, в ночь на 26 августа в Сумах была слышна серия взрывов. Военные предупреждали о фиксации дронов в области.

Кроме того, утром россияне ударными беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела возник пожар. Также загорелся частный дом, поврежден автомобиль.

Сумская область Вторжение России в Украину
