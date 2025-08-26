ua en ru
РФ утром атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома, возник пожар

Вторник 26 августа 2025 08:22
РФ утром атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома, возник пожар Фото: РФ утром атаковала дронами Днепропетровскую область (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня утром, 26 августа, атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Ночью и утром агрессор атаковал Синельниковщину беспилотниками. Поцелил по Покровской, Николаевской и Межевской громадам", - отметил Лысак.

По словам главы Днепропетровской ОГА, в результате обстрела возник пожар на территории сельскохозяйственного предприятия. Также загорелся частный дом, поврежден автомобиль.

"Продолжались удары по Никопольщине. Враг попал по Марганцу. Применил FPV-дрон и артиллерию", - добавил Лысак.

Удары РФ по Днепропетровской области

Российские войска с первых дней полномасштабного вторжения атакуют громады Днепропетровской области. Для обстрелов используют ракеты различных типов, а также ударные беспилотники.

Так, оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М".

По данным главы ОГА, в результате ракетного удара по пригороду Днепра предварительно есть пострадавший. Также возник пожар.

Вторжение России в Украину Днепропетровская область
