РФ утром атаковала дронами Днепропетровскую область: повреждены дома, возник пожар

Войска РФ сегодня утром, 26 августа, атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Ночью и утром агрессор атаковал Синельниковщину беспилотниками. Поцелил по Покровской, Николаевской и Межевской громадам", - отметил Лысак. По словам главы Днепропетровской ОГА, в результате обстрела возник пожар на территории сельскохозяйственного предприятия. Также загорелся частный дом, поврежден автомобиль. "Продолжались удары по Никопольщине. Враг попал по Марганцу. Применил FPV-дрон и артиллерию", - добавил Лысак.