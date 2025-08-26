Летели с четырех направлений: ВСУ раскрыли подробности о ночной атаке дронов россиян

Российские войска в ночь на 26 августа атаковали территорию Украины 59 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 47 вражеских дронов различных типов на севере и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 12 беспилотников на 9 локациях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отмечается, что вражеские беспилотники были запущены с четырех направлений: Курск, Шаталово, Брянск, а также Приморско-Ахтарск РФ.

Удары РФ по Украине

Российские войска сегодня ночью, 26 августа, дронами атаковали ряд регионов Украины, преимущественно на севере и востоке.

Так, в ночь на 26 августа в Сумах была слышна серия взрывов. Военные предупреждали о фиксации дронов в области.

Кроме того, утром россияне ударными беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела возник пожар. Также загорелся частный дом, поврежден автомобиль.

При этом, в Херсонской ОГА предупредили, что вдоль трассы Херсон-Николаев наблюдается высокая активность российских дронов. Жителей призвали не передвигаться по этому маршруту.