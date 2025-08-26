В Сумах прогремели взрывы на фоне атаки дронов
В ночь на 26 августа в Сумах была слышна серия взрывов. Военные предупреждали о фиксации дронов в области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Суми" и канал Воздушных сил ВСУ.
Первый взрыв был слышен примерно в 03:27. После этого прозвучало еще несколько взрывов.
"Работает ПВО, находитесь в укрытиях", - писали в СМИ.
В то же время военные проинформировали, что в Сумской области зафиксированы ударные беспилотники россиян. Их курс - западный.
Официальной информации о последствиях атаки или их отсутствии - пока не было.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:44 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается только в Сумской области (Крым и Луганская область обозначены красным из-за оккупации).
Обстрелы Сум
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Сумскую область, включая областной центр. И вчерашний день не стал исключением.
В частности, утром 25 августа Сумы тоже подверглись атаке дронов, в результате чего один попал в жилой дом, а другой - в АЗС.
В результате обстрела возник пожар и пострадали пару человек.
Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.