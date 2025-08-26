ua en ru
В Сумах прогремели взрывы на фоне атаки дронов

Вторник 26 августа 2025 03:44
В Сумах прогремели взрывы на фоне атаки дронов Фото: в городе была слышна работа ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 26 августа в Сумах была слышна серия взрывов. Военные предупреждали о фиксации дронов в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Суми" и канал Воздушных сил ВСУ.

Первый взрыв был слышен примерно в 03:27. После этого прозвучало еще несколько взрывов.

"Работает ПВО, находитесь в укрытиях", - писали в СМИ.

В то же время военные проинформировали, что в Сумской области зафиксированы ударные беспилотники россиян. Их курс - западный.

Официальной информации о последствиях атаки или их отсутствии - пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:44 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается только в Сумской области (Крым и Луганская область обозначены красным из-за оккупации).

В Сумах прогремели взрывы на фоне атаки дронов

Обстрелы Сум

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Сумскую область, включая областной центр. И вчерашний день не стал исключением.

В частности, утром 25 августа Сумы тоже подверглись атаке дронов, в результате чего один попал в жилой дом, а другой - в АЗС.

В результате обстрела возник пожар и пострадали пару человек.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

