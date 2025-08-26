Росіяни атакували дроном багатоповерхівку у Херсоні: є постраждалі

Російські війська у вівторок, 26 серпня, атакували ударним дроном багатоповерхівку у Центральному районі Херсона. Постраждали дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами Прокудіна, через ворожий удар пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження.

У них вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої - середнього ступеня тяжкості, другої - важкий.

"Бригада "швидкої" доставила поранених до лікарні. Вони отримують всю необхідну меддопомогу", - додав глава ОВА.

Фото: росіяни атакували дроном багатоповерхівку у Херсоні (Херсонська ОВА)