Россия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье, возник пожар

Россияне утром в субботу, 17 января, атаковали Запорожье дронами. В результате обстрелов произошел пожар, оккупанты попали в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Враг атаковал областной центр беспилотниками. В результате атаки возникло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Федоров в 06:15.

Также отметим, что под утро глава Запорожской ОВА неоднократно писал о взрывах в области и фиксации российских беспилотников.