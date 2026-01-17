ua en ru
Россия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье, возник пожар

Суббота 17 января 2026 06:33
Россия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье, возник пожар Фото: обошлось без пострадавших (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне утром в субботу, 17 января, атаковали Запорожье дронами. В результате обстрелов произошел пожар, оккупанты попали в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Враг атаковал областной центр беспилотниками. В результате атаки возникло возгорание на одном из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Федоров в 06:15.

Также отметим, что под утро глава Запорожской ОВА неоднократно писал о взрывах в области и фиксации российских беспилотников.

Обстрелы Запорожья

Напомним, что россияне регулярно атакуют город Запорожье, применяя для своих ударов беспилотники, авиабомбы и ракеты.

Например, днем 13 января оккупанты в очередной раз нанесли удары по энергообъектам города. В результате обстрела без света осталась значительная часть потребителей.

"Российские войска нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области. В результате атаки повреждено оборудование, что привело к обесточиванию значительного количества потребителей", - говорилось в публикации Минэнерго.

Также мы писали, что враг атаковал Запорожье прямо перед самым Новым годом. Тогда в результате ударной волны был поврежден жилой многоэтажный дом и легковые автомобили. Причем это была уже вторая атака за тот предновогодний день

