В Киеве объявили тревогу и раздаются взрывы: столица под ударом дронов

В ночь на 17 января в Киеве прогремели взрывы. Столица прямо сейчас находится под атакой российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и собственного корреспондента.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорилось в сообщении в 01:33.

Параллельно Воздушные силы также информировали, что на Киев летят беспилотники россиян. Примерно в 01:39 в столице были слышны звуки взрывов.

Обновлено в 02:11

В столице продолжают раздаваться взрывы.

Обновлено в 02:46

В Киеве прозвучал отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.