В Харькове прогремел взрыв в многоэтажке: известно о жертвах и пострадавших

Харьков, Суббота 17 января 2026 02:20
В Харькове прогремел взрыв в многоэтажке: известно о жертвах и пострадавших Фото: пока детали выясняют (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

В Харькове ночью прогремел взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке. Известно о жертвах и пострадавших в результате ЧП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"В результате взрыва неизвестного происхождения, есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем", - написал Терехов.

Впоследствии он сообщил о найденных телах двух погибших.

"На месте взрыва обнаружили тело второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы", - написал мэр.

Удары по Харькову

Напомним, на днях в результате удара российского беспилотника по Слободскому району Харькова пострадала несовершеннолетняя девушка.

Также 13 января ударный дрон врага попал в Харькове в Шевченковском районе в детский санаторий, вспыхнул пожар.

В этот же день россияне нанесли удар по пригороду Харькова, два человека погибли, несколько получили ранения. Еще мы публиковали кадры разгромленного РФ терминала "Новой почты" под Харьковом.

Как известно, оккупанты регулярно обстреливают Харьков и область ударными беспилотниками, ракетами и КАБами. Под ударом обычно - объекты гражданской и критической инфраструктуры, жилые дома.

К примеру, 10 января сообщалось о попадании в инфраструктуру в Харькове, также было зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.

