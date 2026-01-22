ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог, в городе прогремели взрывы

Кривой Рог, Четверг 22 января 2026 11:54
UA EN RU
Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог, в городе прогремели взрывы Иллюстративное фото: россияне атаковали баллистикой Кривой Рог (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в четверг, 22 января, продолжают атаковать Кривой Рог. Оккупанты запустили баллистику, в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Кривой Рог. Взрывы. Ракетная атака. Баллистика. Берегите себя, возможны еще выходы", - сообщил Вилкул.

Перед этим в Воздушных силах предупредили, что россияне запустили баллистику на Кривой Рог.

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, сегодня, 22 января, Кривой Рог в Днепропетровской области более 10 часов находился под массированной атакой российских дронов. В городе все утро раздавались взрывы.

Также в ночь на 22 января россияне атаковали Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровской области. Повреждены частные дома и авто, пострадала женщина.

В ночь на 21 января россияне нанесли удар баллистикой по городу, тогда было повреждено много домов и автомобилей.

15 января россияне также атаковали Кривой Рог, но в тот раз враг применил для своих ударов беспилотники. В результате обстрела в городе возник пожар и были повреждены отдельные объекты инфраструктуры.

В ночь на 14 января в результате массированной атаки беспилотниками Кривой Рог остался без света, тепла и воды. К утру спасатели смогли восстановить подачу коммунальных услуг.

А 7 и 8 января враг провел самый сильный обстрел Кривого Рога с начала полномасштабной войны. В течение дня и вечера прозвучали десятки взрывов, а воздушная тревога длилась более 10 часов.

Обстрел Украины 22 января

В ночь на 22 января Россия атаковала Украину 94 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 10 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на четырех локациях.

В частности, российские войска атаковали Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены частные дома и авто, пострадала женщина.

Также россияне атаковали Одесскую область ударными дронами. Один из вражеских беспилотников ночью попал в многоэтажку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война в Украине Ракетная атака
Новости
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе: что известно о переговорах лидеров сегодня
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе: что известно о переговорах лидеров сегодня
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов