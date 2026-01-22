Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог, в городе прогремели взрывы

Российские войска в четверг, 22 января, продолжают атаковать Кривой Рог. Оккупанты запустили баллистику, в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Перед этим в Воздушных силах предупредили , что россияне запустили баллистику на Кривой Рог.

"Кривой Рог. Взрывы. Ракетная атака. Баллистика. Берегите себя, возможны еще выходы", - сообщил Вилкул.

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, сегодня, 22 января, Кривой Рог в Днепропетровской области более 10 часов находился под массированной атакой российских дронов. В городе все утро раздавались взрывы.

Также в ночь на 22 января россияне атаковали Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровской области. Повреждены частные дома и авто, пострадала женщина.

В ночь на 21 января россияне нанесли удар баллистикой по городу, тогда было повреждено много домов и автомобилей.

15 января россияне также атаковали Кривой Рог, но в тот раз враг применил для своих ударов беспилотники. В результате обстрела в городе возник пожар и были повреждены отдельные объекты инфраструктуры.

В ночь на 14 января в результате массированной атаки беспилотниками Кривой Рог остался без света, тепла и воды. К утру спасатели смогли восстановить подачу коммунальных услуг.

А 7 и 8 января враг провел самый сильный обстрел Кривого Рога с начала полномасштабной войны. В течение дня и вечера прозвучали десятки взрывов, а воздушная тревога длилась более 10 часов.

Обстрел Украины 22 января

В ночь на 22 января Россия атаковала Украину 94 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 10 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на четырех локациях.

В частности, российские войска атаковали Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены частные дома и авто, пострадала женщина.

Также россияне атаковали Одесскую область ударными дронами. Один из вражеских беспилотников ночью попал в многоэтажку.