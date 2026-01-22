ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

РФ ночью атаковала Кривой Рог и Павлоград: повреждены дома, есть пострадавшая

Четверг 22 января 2026 08:48
UA EN RU
РФ ночью атаковала Кривой Рог и Павлоград: повреждены дома, есть пострадавшая Фото: россияне ночью атаковали Кривой Рог и Павлоград (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 22 января атаковали Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровской области. Повреждены частные дома и авто, пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи и главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

По словам главы ОГА, в Павлограде в результате атаки дронов повреждены восемь частных домов и четыре авто.

Беспилотники враг направил и на Васильковскую громаду Синельниковского района. Там пострадала 81-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли пожары. Повреждены офисное здание и газопровод.

По Никопольщине противник бил FPV-дронами. Попал по самому Никополю и Покровской громаде.

Фото: последствия атаки РФ на Павлоград (t.me/dnipropetrovskaODA)

Как сообщил Вилкул, с ночи и утром россияне атаковали дронами Кривой Рог.

В результате вражеского обстрела частично разрушен одноэтажный частный дом, возник пожар, который уже потушили.

Ранения получила 70-летняя женщина. Ей оказана вся необходимая помощь.

"Сейчас тревога продолжается, поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких!", - предупредил Вилкул.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 21 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 97 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

В частности, россияне нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе повреждено много домов и автомобилей.

Также российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Запорожью. Вследствие вражеского обстрела в городе зафиксированы повреждения.

Вчера днем российский дрон нанес удар по одному из районов Харькова.

Кроме того, российские дроны в очередной раз атаковали Одесскую область, вызвав пожары. В результате атаки повреждена жилая и промышленная инфраструктура, один человек пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Павлоград Днепропетровская область Война в Украине Атака дронов
Новости
РФ ночью атаковала Кривой Рог и Павлоград: повреждены дома, есть пострадавшая
РФ ночью атаковала Кривой Рог и Павлоград: повреждены дома, есть пострадавшая
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов