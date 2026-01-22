Фото: в Кривом Роге раздаются взрывы, город уже десятый час под атакой "Шахедов "facebook.com DSNS

Сегодня, 22 января Кривой Рог в Днепропетровской области находится под массированной атакой российских дронов. В городе не перестают раздаваться взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.