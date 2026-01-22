ua en ru
В Кривом Роге раздаются взрывы, город уже десятый час под атакой "Шахедов"

Кривой Рог, Четверг 22 января 2026 10:32
UA EN RU
В Кривом Роге раздаются взрывы, город уже десятый час под атакой "Шахедов" Фото: в Кривом Роге раздаются взрывы, город уже десятый час под атакой "Шахедов "facebook.com DSNS
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 22 января Кривой Рог в Днепропетровской области находится под массированной атакой российских дронов. В городе не перестают раздаваться взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

По его словам, российские оккупанты уже десятый час атакуют город ударными беспилотниками.

"Взрывы. Город уже десятый час под шахедною атакой. Мы все понимаем, все работаем", - говорится в сообщении.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до завершения воздушной тревоги.

"Берегите себя и своих близких, над городом еще есть "Шахеды", - предостерег Вилкул.

Обстрелы Кривого Рога

Кривой Рог в Днепропетровской области почти ежедневно находится под атакой войск РФ. Чаще всего они применяют ударные дроны, но также используют крылатые и баллистические ракеты.

Так, в ночь на 21 января россияне нанесли удар баллистикой по городу, тогда было повреждено много домов и автомобилей.

15 января, россияне также атаковали Кривой Рог, но на этот раз враг применил для своих ударов беспилотники. В результате обстрела в городе возник пожар и были повреждены отдельные объекты инфраструктуры.

В ночь на 14 января в результате массированной атаки беспилотниками Кривой Рог остался без света, тепла и воды. К утру спасатели смогли восстановить подачу коммунальных услуг.

7 и 8 января враг провел самый сильный обстрел Кривого Рога с начала полномасштабной войны. В течение дня и вечера прозвучали десятки взрывов, а воздушная тревога продолжалась более 10 часов.

