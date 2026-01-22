Дрон РФ попал в многоэтажку в Одесской области: эвакуированы 58 человек, повреждены авто

Российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. Один из вражеских беспилотников ночью попал в многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

Он также сообщил, что из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди них - 8 детей. Данные о пострадавших пока не поступали, информация уточняется. На месте работают все профильные службы, продолжается осмотр и ликвидация последствий.

По его словам, в результате вражеского удара повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили.

"Ночью враг снова атаковал мирное население Одесского района ударными беспилотниками. Вражеский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без дальнейшей детонации", - отметил Кипер.

Обстрелы Одессы и области

Российские войска практически ежедневно наносят удары по территории Одесской области. Чаще всего для атак применяют ударные беспилотники, однако также используют ракеты и авиационные бомбы.

Так, вчера, 21 января, российские дроны в очередной раз атаковали Одесскую область, вызвав пожары. В результате атаки повреждена жилая и промышленная инфраструктура, один человек пострадал.

Также 20 января российский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Черноморске. В результате удара получили повреждения и объекты энергетической инфраструктуры.

Накануне беспилотник атаковал многоквартирный дом в Одессе. В результате были повреждены две квартиры, фасад здания, окна, а также припаркованные рядом частные автомобили.

Из-за обстрелов зафиксированы разрушения жилых домов, а также объектов энергетики и газоснабжения. Сообщается по меньшей мере об одном раненом гражданском жителе.