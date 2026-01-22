ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Дрон РФ попал в многоэтажку в Одесской области: эвакуированы 58 человек, повреждены авто

Четверг 22 января 2026 09:01
UA EN RU
Дрон РФ попал в многоэтажку в Одесской области: эвакуированы 58 человек, повреждены авто Фото: дрон РФ попал в многоэтажку в Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. Один из вражеских беспилотников ночью попал в многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Ночью враг снова атаковал мирное население Одесского района ударными беспилотниками. Вражеский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без дальнейшей детонации", - отметил Кипер.

По его словам, в результате вражеского удара повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили.

Он также сообщил, что из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди них - 8 детей. Данные о пострадавших пока не поступали, информация уточняется. На месте работают все профильные службы, продолжается осмотр и ликвидация последствий.

Обстрелы Одессы и области

Российские войска практически ежедневно наносят удары по территории Одесской области. Чаще всего для атак применяют ударные беспилотники, однако также используют ракеты и авиационные бомбы.

Так, вчера, 21 января, российские дроны в очередной раз атаковали Одесскую область, вызвав пожары. В результате атаки повреждена жилая и промышленная инфраструктура, один человек пострадал.

Также 20 января российский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Черноморске. В результате удара получили повреждения и объекты энергетической инфраструктуры.

Накануне беспилотник атаковал многоквартирный дом в Одессе. В результате были повреждены две квартиры, фасад здания, окна, а также припаркованные рядом частные автомобили.

Из-за обстрелов зафиксированы разрушения жилых домов, а также объектов энергетики и газоснабжения. Сообщается по меньшей мере об одном раненом гражданском жителе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Одесса Дрони
Новости
РФ ночью атаковала Кривой Рог и Павлоград: повреждены дома, есть пострадавшая
РФ ночью атаковала Кривой Рог и Павлоград: повреждены дома, есть пострадавшая
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов