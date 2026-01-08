ua en ru
Кривой Рог атакуют баллистикой

Кривой Рог, Четверг 08 января 2026 17:15
Кривой Рог атакуют баллистикой Иллюстративное фото: люди во время воздушной тревоги в укрытии (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Кривой Рог оказался под угрозой баллистической атаки. Воздушные Силы ВСУ зафиксировали скоростную цель, направленную на город, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы, а также председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

8 января 2026 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления. Сообщение об опасной цели поступило в 16:56, когда скоростная ракета двигалась через Запорожскую область.

Кривой Рог атакуют баллистикой

Около 16:59 ПС ВСУ подтвердили, что цель направлена на Кривой Рог, и призвали жителей оставаться в укрытиях и строго придерживаться сигналов воздушной тревоги.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул также сообщил об опасности и призвал жителей не покидать укрытия, ведь существует угроза повторных пусков.

Атака на Кривой Рог

Отметим, что 7 января 2026 года Кривой Рог подвергся самой массированной с начала полномасштабной войны атаке российских ударных беспилотников. В течение дня и вечера в городе прозвучали десятки взрывов, а воздушная тревога продолжалась более 10 часов.

Сигнал опасности объявили в 14:41. С тех пор и до 00:37 уже 8 января город находился под интенсивной атакой со стороны войск РФ.

Первые взрывы жители услышали около 16:00, последние - ориентировочно в 00:20.

В результате обстрела пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы.

Повреждения получили два частных предприятия, а в Криворожском районе зафиксировали разрушения объектов инфраструктуры.

После многочасовой атаки жителей Кривого Рога предупредили о возможности серьезных отключений света.

