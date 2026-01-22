ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны летели с разных направлений: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ

Четверг 22 января 2026 09:21
UA EN RU
Дроны летели с разных направлений: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 80 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 22 января Россия атаковала Украину 94 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 21 января до утра 22 января россияне атаковали 94 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Около 55 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 10 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на четырех локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 22 января российские войска атаковали Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены частные дома и авто, пострадала женщина.

Также россияне атаковали Одесскую область ударными дронами. Один из вражеских беспилотников ночью попал в многоэтажку.

В ночь на 21 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 97 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

В частности, россияне нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе повреждено много домов и автомобилей.

Также российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Вследствие вражеского обстрела в городе зафиксированы повреждения.

Вчера днем российские дроны в очередной раз атаковали Одесскую область, вызвав пожары. В результате атаки повреждена жилая и промышленная инфраструктура, один человек пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом
Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов