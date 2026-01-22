Дроны летели с разных направлений: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ
В ночь на 22 января Россия атаковала Украину 94 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 21 января до утра 22 января россияне атаковали 94 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Около 55 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 10 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на четырех локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 22 января российские войска атаковали Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены частные дома и авто, пострадала женщина.
Также россияне атаковали Одесскую область ударными дронами. Один из вражеских беспилотников ночью попал в многоэтажку.
В ночь на 21 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 97 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
В частности, россияне нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе повреждено много домов и автомобилей.
Также российские оккупанты нанесли удары по Запорожью. Вследствие вражеского обстрела в городе зафиксированы повреждения.
Вчера днем российские дроны в очередной раз атаковали Одесскую область, вызвав пожары. В результате атаки повреждена жилая и промышленная инфраструктура, один человек пострадал.