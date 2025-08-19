ua en ru
Россияне атаковали авто скорой в Купянске: пострадали двое медиков

Купянск, Харьковская область, Вторник 19 августа 2025 18:53
Россияне атаковали авто скорой в Купянске: пострадали двое медиков Фото: россияне атаковали авто скорой в Купянске (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 19 августа атаковали дроном автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате обстрела пострадали двое медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре, в Купянске около 13:20 вражеский FPV-дрон попал в авто экстренной медицинской помощи.

Двое сотрудников - мужчины в возрасте 56 и 43 лет - получили ранения.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: россияне атаковали авто скорой в Купянске (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстрел Украины 19 августа

Напомним, сегодня ночью, 19 августа, российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами, баллистикой, а также сотнями ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили подавляющее большинство вражеских целей.

В частности, в Кременчугском и Лубенском районах Полтавской области были удары и падения обломков, повреждены административные здания предприятий.

Также оккупанты запустили крылатые ракеты на Кременчуг с бомбардировщиков Ту-95МС, в городе работала ПВО.

Кроме того, российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области двумя ракетами "Искандер-М". В результате атаки травмирована одна женщина.

