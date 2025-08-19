Росіяни атакували авто швидкої у Куп'янську: постраждали двоє медиків
Російські війська вдень 19 серпня атакували дроном автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.
Як повідомили у прокуратурі, у Купʼянськ близько 13:20 ворожий FPV-дрон влучив в авто екстреної медичної допомоги.
Двоє працівників - чоловіки віком 56 та 43 років - отримали поранення.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: росіяни атакували авто швидкої у Куп'янську (t.me/prokuratura_kharkiv)
Обстріл України 19 серпня
Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські війська атакували Україну крилатими ракетами, балістикою, а також сотнями ударних безпілотників. Сили ППО знищили переважну більшість ворожих цілей.
Зокрема, у Кременчуцькому та Лубенському районах Полтавської області були удари й падіння уламків, пошкоджені адміністративні будівлі підприємств.
Також окупанти запустили крилаті ракети на Кременчук з бомбардувальників Ту-95МС, у місті працювала ППО.
Окрім того, російські війська обстріляли Слов’янськ у Донецькій області двома ракетами "Іскандер-М". Внаслідок атаки травмована одна жінка.