Росіяни атакували авто швидкої у Куп'янську: постраждали двоє медиків

Куп‘янськ, Харківська область, Вівторок 19 серпня 2025 18:53
Росіяни атакували авто швидкої у Куп'янську: постраждали двоє медиків Фото: росіяни атакували авто швидкої у Куп'янську (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 19 серпня атакували дроном автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

Як повідомили у прокуратурі, у Купʼянськ близько 13:20 ворожий FPV-дрон влучив в авто екстреної медичної допомоги.

Двоє працівників - чоловіки віком 56 та 43 років - отримали поранення.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: росіяни атакували авто швидкої у Куп'янську (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстріл України 19 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 серпня, російські війська атакували Україну крилатими ракетами, балістикою, а також сотнями ударних безпілотників. Сили ППО знищили переважну більшість ворожих цілей.

Зокрема, у Кременчуцькому та Лубенському районах Полтавської області були удари й падіння уламків, пошкоджені адміністративні будівлі підприємств.

Також окупанти запустили крилаті ракети на Кременчук з бомбардувальників Ту-95МС, у місті працювала ППО.

Окрім того, російські війська обстріляли Слов’янськ у Донецькій області двома ракетами "Іскандер-М". Внаслідок атаки травмована одна жінка.

Куп'янськ Харків Війна в Україні
