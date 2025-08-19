ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне запустили на Кременчуг крылатые ракеты: в городе были слышны звуки взрывов

Вторник 19 августа 2025 05:52
UA EN RU
Россияне запустили на Кременчуг крылатые ракеты: в городе были слышны звуки взрывов Фото: информации о сбивании вражеских целей или последствий пока нет (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 19 августа, в Кременчуге в очередной раз были слышны звуки взрывов. На этот раз враг запустил в направлении города крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и канал Воздушных сил ВСУ.

В частности, военные информировали, что этой ночью россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Уже с 05:08 в Харьковской области фиксировали первые крылатые ракеты, которые летели в направлении Полтавской области.

Впоследствии военные уточнили, что вражеские цели держат курс на Кременчуг и приближаются к городу. Параллельно каналы писали, что примерно в 05:26 в городе были слышны взрывы. Официальных данных о сбивании целей или наоборот, попаданий - не было.

Россияне запустили на Кременчуг крылатые ракеты: в городе были слышны звуки взрывов

Также стоит отметить, что ночью Полтавская область была под атакой дронов. Воздушные силы неоднократно фиксировали вражеские БпЛА в регионе.

Судя по информации из местных каналов, под атакой оказались Лубны и Кременчуг. В частности, издание "Суспільне" около 01:40 писало, что в населенном пункте Лубны слышны взрывы.

Что именно было под атакой и какие последствия и есть ли они вообще-то, официальных данных пока не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Кременчуг Российская Федерация
Новости
РФ хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом трехстороннюю, - Зеленский
РФ хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом трехстороннюю, - Зеленский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия