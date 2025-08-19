ua en ru
РФ ударила по Славянску двумя ракетами "Искандер": есть пострадавшая

Вторник 19 августа 2025 08:41
РФ ударила по Славянску двумя ракетами "Искандер": есть пострадавшая Фото: Враг ударил по Славянску двумя ракетами "Искандер-М" (t.me/slv_vca)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска обстреляли Славянск двумя ракетами. Есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Славянскую городскую ВА.

Вечером 18 августа российские войска осуществили ракетный обстрел Славянска в Донецкой области.

Около 21:00 зафиксировано попадание двух ракет "Искандер-М" в промышленную зону микрорайона Лесной.

По словам Ляха, в результате атаки пострадала одна гражданская женщина. Она находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Фото: Враг ударил по Славянску двумя ракетами "Искандер-М" (t.me/slv_vca)

"Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь", - отметил Лях.

Кроме того, ночью жители Славянска слышали звуки работы дронов-камикадзе типа "Shahed", которые атаковали за пределами города.

Атака на Славянск

Напомним, ранее начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что россияне ударили дронами по Славянску в ночь на 13 июля.

По его словам, в результате атаки были повреждены жилые дома, детсад и больница.

