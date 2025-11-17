ua en ru
В ГУР рассказали, какое оборудование Россия использует при изготовлении КАБов

Понедельник 17 ноября 2025 11:25
в ГУР рассказали, какое оборудование Россия использует при изготовлении КАБов
Автор: Константин Широкун

Российская Федерация использует японские и китайские станки при производстве КАБов, ракет и артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

"ГУР МО Украины обнародует новые данные об иностранном оборудовании, которое Россия применяет в производстве модулей УМПК, ракет и артиллерийских боеприпасов", - отметили в ГУР.

Сообщается, что информацию о них собрали участники международного OSINT-хакатона, который состоялся на первую годовщину работы портала War&Sanctions.

В частности, команды и самостоятельные расследователи из Украины и из-за рубежа:

  • идентифицировали обрабатывающие центры Okuma (Япония) и Hision (Китай) на линии производства универсальных модулей планирования и коррекции для авиабомб российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение";
  • обнаружили, что АО "ЦНИИ "Буревестник" производит стабилизаторы для минометных выстрелов на вертикальном обрабатывающем центре Performa тайваньского производителя AKIRA SEIKI;
  • установили российские компании, которые уже после начала полномасштабного вторжения поставили "Воткинскому заводу" (производителю "Искандеров" и "Орешников"), китайские станки KEDE и WMT, тайваньские фрезерные обрабатывающие центры ECOM VL-12i.

Полученные данные уже используются для формирования санкционных инициатив и ограничения производственных мощностей российского ВПК.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.

Также сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.

Подробнее о том, какие компоненты россияне используют в производстве дронов-камикадзе - читайте в материале РБК-Украина.

