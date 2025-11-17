Фото: в ГУР рассказали, какое оборудование Россия использует при изготовлении КАБов (росСМИ)

Российская Федерация использует японские и китайские станки при производстве КАБов, ракет и артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

"ГУР МО Украины обнародует новые данные об иностранном оборудовании, которое Россия применяет в производстве модулей УМПК, ракет и артиллерийских боеприпасов", - отметили в ГУР. Сообщается, что информацию о них собрали участники международного OSINT-хакатона, который состоялся на первую годовщину работы портала War&Sanctions. В частности, команды и самостоятельные расследователи из Украины и из-за рубежа: идентифицировали обрабатывающие центры Okuma (Япония) и Hision (Китай) на линии производства универсальных модулей планирования и коррекции для авиабомб российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение";

обнаружили, что АО "ЦНИИ "Буревестник" производит стабилизаторы для минометных выстрелов на вертикальном обрабатывающем центре Performa тайваньского производителя AKIRA SEIKI;

установили российские компании, которые уже после начала полномасштабного вторжения поставили "Воткинскому заводу" (производителю "Искандеров" и "Орешников"), китайские станки KEDE и WMT, тайваньские фрезерные обрабатывающие центры ECOM VL-12i. Полученные данные уже используются для формирования санкционных инициатив и ограничения производственных мощностей российского ВПК.