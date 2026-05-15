Россия способна осуществить ядерный удар в любой момент, но есть нюанс, - Буданов

Опасения по поводу ядерного удара России, которые распространяются в Украине, являются безосновательными. В то же время российский арсенал по-прежнему представляет серьезную угрозу.

Как сообщает РБК-Украина , об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью The Times .

По его словам, страна-агрессор имеет возможность нанести ядерный удар "в любой момент и на любом расстоянии".

Буданов отметил, что российский ядерный потенциал позволяет Кремлю выполнить такую задачу.

"Но это, прежде всего, вопрос политической воли. Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Если бы они были, я бы знал", - отметил руководитель ОП.

Фото: Буданов сделал заявление о возможности ядерного удара РФ (инфографика РБК-Украина)

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена "задуматься над обеспечением стратегической безопасности" после выхода США из Договора о противоракетной обороне.

Глава Кремля также вспомнил о ракетном комплексе "Орешник" и отметил возможность его оснащения ядерными боеголовками.