Россия способна осуществить ядерный удар в любой момент, но есть нюанс, - Буданов
Опасения по поводу ядерного удара России, которые распространяются в Украине, являются безосновательными. В то же время российский арсенал по-прежнему представляет серьезную угрозу.
Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью The Times.
По его словам, страна-агрессор имеет возможность нанести ядерный удар "в любой момент и на любом расстоянии".
Буданов отметил, что российский ядерный потенциал позволяет Кремлю выполнить такую задачу.
"Но это, прежде всего, вопрос политической воли. Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Если бы они были, я бы знал", - отметил руководитель ОП.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена "задуматься над обеспечением стратегической безопасности" после выхода США из Договора о противоракетной обороне.
Глава Кремля также вспомнил о ракетном комплексе "Орешник" и отметил возможность его оснащения ядерными боеголовками.
Ранее Институт изучения войны сообщал, что Россия наращивает ядерный потенциал самыми быстрыми темпами со времен Холодной войны и усиливает военное присутствие вблизи границ стран НАТО. По мнению аналитиков, такие шаги могут свидетельствовать о подготовке Москвы к длительной конфронтации с Альянсом.
Кроме того, страны НАТО раскритиковали ядерную политику России. В частности, РФ нарушила ключевые обязательства по контролю над вооружениями и использовала безответственную угрожающую ядерную риторику.