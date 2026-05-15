ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Россия способна осуществить ядерный удар в любой момент, но есть нюанс, - Буданов

13:45 15.05.2026 Пт
2 мин
От чего зависит решение об использовании ядерного оружия?
aimg Валерий Ульяненко
Россия способна осуществить ядерный удар в любой момент, но есть нюанс, - Буданов Фото: Кирилл Буданов (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Опасения по поводу ядерного удара России, которые распространяются в Украине, являются безосновательными. В то же время российский арсенал по-прежнему представляет серьезную угрозу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью The Times.

Читайте также: Россия начинает испытания ракет, которые могут нести ядерный заряд

По его словам, страна-агрессор имеет возможность нанести ядерный удар "в любой момент и на любом расстоянии".

Буданов отметил, что российский ядерный потенциал позволяет Кремлю выполнить такую задачу.

"Но это, прежде всего, вопрос политической воли. Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Если бы они были, я бы знал", - отметил руководитель ОП.

Россия способна осуществить ядерный удар в любой момент, но есть нюанс, - БудановФото: Буданов сделал заявление о возможности ядерного удара РФ (инфографика РБК-Украина)

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена "задуматься над обеспечением стратегической безопасности" после выхода США из Договора о противоракетной обороне.

Глава Кремля также вспомнил о ракетном комплексе "Орешник" и отметил возможность его оснащения ядерными боеголовками.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Россия наращивает ядерный потенциал самыми быстрыми темпами со времен Холодной войны и усиливает военное присутствие вблизи границ стран НАТО. По мнению аналитиков, такие шаги могут свидетельствовать о подготовке Москвы к длительной конфронтации с Альянсом.

Кроме того, страны НАТО раскритиковали ядерную политику России. В частности, РФ нарушила ключевые обязательства по контролю над вооружениями и использовала безответственную угрожающую ядерную риторику.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Кирилл Буданов Ядерное оружие Война в Украине
Новости
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата