Путин вернулся к ядерному запугиванию и вспомнил про "Орешник"

17:20 12.05.2026 Вт
Чем именно диктатор пытается напугать мир на этот раз?
Мария Науменко
Путин вернулся к ядерному запугиванию и вспомнил про "Орешник" Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к ядерной риторике и заявил об усилении стратегических сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время совещания с военнослужащими ВС РФ.

Во время выступления глава Кремля заявил, что Россия была вынуждена "задуматься над обеспечением стратегической безопасности" после выхода США из Договора о противоракетной обороне.

Путин также упомянул о ракетном комплексе "Орешник" и заявил о возможности его оснащения ядерными боеголовками.

Отдельно диктатор поздравил российских военных с успешными испытаниями межконтинентальной ракеты "Сармат".

По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ, первый полк с комплексами "Сармат" планируют поставить на боевое дежурство уже до конца этого года.

Путин утверждает, что дальность действия ракеты может превышать 35 тысяч километров.

В Кремле также заявили, что "Сармат" должен заменить советский комплекс "Воевода" и якобы значительно превосходит его по боевым характеристикам.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Россия наращивает ядерный потенциал самыми быстрыми темпами со времен Холодной войны и усиливает военное присутствие вблизи границ стран НАТО.

Аналитики считают, что такие шаги могут свидетельствовать о подготовке Москвы к длительной конфронтации с Альянсом.

