Росія здатна здійснити ядерний удар у будь-який момент, але є нюанс, - Буданов
Побоювання щодо ядерного удару Росії, які поширюються в Україні, є безпідставними. Водночас російський арсенал, як і раніше, становить серйозну загрозу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв'ю The Times.
За його словами, країна-агресорка має можливість завдати ядерного удару "в будь-який момент і на будь-якій відстані".
Буданов наголосив на тому, що російський ядерний потенціал дозволяє Кремлю виконати таке завдання.
"Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав", - зазначив керівник ОП.
Фото: Буданов зробив заяву щодо можливості ядерного удару РФ (інфографіка РБК-Україна)
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія була змушена "замислитися над забезпеченням стратегічної безпеки" після виходу США з Договору про протиракетну оборону.
Глава Кремля також згадав про ракетний комплекс "Орєшнік" та наголосив на можливості його оснащення ядерними боєголовками.
Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія нарощує ядерний потенціал найшвидшими темпами з часів Холодної війни та посилює військову присутність поблизу кордонів країн НАТО. На думку аналітиків, такі кроки можуть свідчити про підготовку Москви до тривалої конфронтації з Альянсом.
Крім того, країни НАТО розкритикували ядерну політику Росії. Зокрема, РФ порушила ключові зобов'язання щодо контролю над озброєннями та використовувала безвідповідальну загрозливу ядерну риторику.