ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Росія здатна здійснити ядерний удар у будь-який момент, але є нюанс, - Буданов

13:45 15.05.2026 Пт
2 хв
Від чого залежить рішення про використання ядерної зброї?
aimg Валерій Ульяненко
Росія здатна здійснити ядерний удар у будь-який момент, але є нюанс, - Буданов Фото: Кирило Буданов (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Побоювання щодо ядерного удару Росії, які поширюються в Україні, є безпідставними. Водночас російський арсенал, як і раніше, становить серйозну загрозу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв'ю The Times.

Читайте також: Росія розпочинає випробування ракет, які можуть нести ядерний заряд

За його словами, країна-агресорка має можливість завдати ядерного удару "в будь-який момент і на будь-якій відстані".

Буданов наголосив на тому, що російський ядерний потенціал дозволяє Кремлю виконати таке завдання.

"Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав", - зазначив керівник ОП.

Росія здатна здійснити ядерний удар у будь-який момент, але є нюанс, - БудановФото: Буданов зробив заяву щодо можливості ядерного удару РФ (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія була змушена "замислитися над забезпеченням стратегічної безпеки" після виходу США з Договору про протиракетну оборону.

Глава Кремля також згадав про ракетний комплекс "Орєшнік" та наголосив на можливості його оснащення ядерними боєголовками.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія нарощує ядерний потенціал найшвидшими темпами з часів Холодної війни та посилює військову присутність поблизу кордонів країн НАТО. На думку аналітиків, такі кроки можуть свідчити про підготовку Москви до тривалої конфронтації з Альянсом.

Крім того, країни НАТО розкритикували ядерну політику Росії. Зокрема, РФ порушила ключові зобов'язання щодо контролю над озброєннями та використовувала безвідповідальну загрозливу ядерну риторику.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Кирило Буданов Ядерна зброя Війна в Україні
Новини
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату