Россия начинает испытания ракет, которые могут нести ядерный заряд

Накануне парада в Москве Россия закрыла для людей и техники камчатский полигон "Кура" - именно туда десятки раз прилетали ракеты, способные нести ядерный заряд.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщило российское Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

Минобороны России предупредило об испытаниях на полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе с 6 по 10 мая включительно. На это время в районе полигона запрещено пребывание людей и передвижение любой техники.

Где расположен полигон

Полигон "Кура" - это военная испытательная площадка Космических войск России на Камчатке, на востоке России. Он расположен в болотистой местности на реке Озерная, в 500 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Фото: где расположен полигон (Google Maps)

Объект основали в начале 1950-х годов. Первую ракету - прототип Р-7 - запустили туда в 1956 году. В советское время на полигоне провели более 300 испытаний. После распада СССР стрельбы возобновили только в начале 2000-х.

Какие ракеты туда запускали

"Булава" - морская твердотопливная баллистическая ракета. Впервые ударила по "Куре" в 2005 году, принята на вооружение в мае 2024 года. Ее несут семь атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов - по 16 ракет на каждой.

- морская твердотопливная баллистическая ракета. Впервые ударила по "Куре" в 2005 году, принята на вооружение в мае 2024 года. Ее несут семь атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов - по 16 ракет на каждой. "Сармат" - тяжелая межконтинентальная ракета, наследница Р-36. Первый запуск - 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк, учебные боевые блоки долетели именно до "Куры".

- тяжелая межконтинентальная ракета, наследница Р-36. Первый запуск - 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк, учебные боевые блоки долетели именно до "Куры". "Ярс" - наземная межконтинентальная баллистическая ракета. Запускалась с Плесецка во время масштабных учений в 2022, 2023 и 2024 годах.

- наземная межконтинентальная баллистическая ракета. Запускалась с Плесецка во время масштабных учений в 2022, 2023 и 2024 годах. "Синева" - морская баллистическая ракета. Запускалась из Баренцева моря атомными подводными крейсерами во время тех же тренировок.

- морская баллистическая ракета. Запускалась из Баренцева моря атомными подводными крейсерами во время тех же тренировок. "Калибр" - крылатая ракета. В апреле 2025 года подводный крейсер "Красноярск" ударил ею по цели на "Куре" с расстояния более 1100 км.

Самые заметные испытания

С начала полномасштабного вторжения и за несколько дней до его начала Россия провела несколько испытаний на этом полигоне.