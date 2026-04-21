НАТО жестко прошлось по РФ и Китаю из-за ядерной политики

Страны НАТО раскритиковали ядерную политику России и Китая и призвали их к большей прозрачности накануне конференции ООН по контролю над вооружениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В заявлении Североатлантического совета отмечается "твердая приверженность" государств Альянса к выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия, который остается основой глобальной системы контроля с 1970 года.

"Россия нарушила ключевые обязательства по контролю над вооружениями и использовала безответственную угрожающую ядерную риторику. Китай продолжает стремительно расширять и диверсифицировать свой ядерный арсенал без прозрачности", - говорится в заявлении.

"Орешник" и сигналы Москвы

Заместитель генерального секретаря НАТО Борис Руге отметил, что применение Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник", способной нести ядерный заряд, является очередным сигналом рискованной политики Москвы.

"Сегодня мы имеем дело с Россией, которая вышла из всех важных соглашений о контроле над вооружениями, которая... разрабатывает всевозможные... системы доставки ядерного оружия и ведет самую большую войну в Европе с 1945 года", - подчеркнул он.

В НАТО также отметили, что Альянс остается оборонительным и не использует подобную риторику, в отличие от российского руководства.

Реакция Китая

В то же время Китай отверг обвинения, заявив, что удерживает ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для безопасности.

"Китай всегда поддерживает свою ядерную мощность на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и никогда не будет участвовать в гонке ядерных вооружений", - заявил представитель МИД Китая.

У кого самые большие арсеналы

По оценкам, крупнейшие ядерные арсеналы имеют Россия и США, за ними следуют Китай, Франция и Великобритания.

Руге выразил надежду, что предстоящая конференция позволит согласовать совместный документ по прозрачности, снижению рисков и стратегической стабильности, хотя предыдущие попытки достичь консенсуса завершались безрезультатно.

"Даже если нам не удалось договориться по документу, это, по нашему мнению, не ставит под сомнение важность и действие самого ДНЯО", - подытожил он.