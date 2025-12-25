ua en ru
Россия затягивает с решением по мирному плану по Украине

Четверг 25 декабря 2025 13:38
Россия затягивает с решением по мирному плану по Украине Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Мирный план по Украине, который спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев передал в Москву, сейчас находится на анализе. Дальнейшие шаги зависят от решений российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

По его словам, Кремль изучает материалы, которые Дмитриев передал после переговоров в Майами.

"Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", - заявил Песков.

Переговоры в Майами

Напомним, с 9 по 21 декабря в Майами прошли переговоры делегаций США, Украины и Европы, а также отдельно США и России.

Во время встречи стороны сосредоточились на четырех ключевых документах: дальнейшей проработке 20-пунктного плана; согласовании многостороннего рамочного соглашения о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; проработке экономического плана развития Украины.

Посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, который участвовал в переговорах с США, не прокомментировал встречу.

В то же время он намекнул, что, скорее всего, следующий раунд переговоров пройдет в Москве.

Мирный план Украины

На днях президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами представил проект мирного соглашения, над которым в последние недели работали представители США, Украины и европейские партнеры.

Проект предусматривает, что РФ выводит войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей для вступления в силу соглашения, тогда как по Донецкой области согласие пока не достигнуто.

В Украине планируют провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. По Запорожской атомной электростанции компромисс пока не достигнут.

Полный перечень пунктов мирного плана можно узнать в материале РБК-Украина.

