Россия остается основным поставщиком ядерного топлива в США, несмотря на санкции

Вашингтон, Вторник 30 сентября 2025 22:21
UA EN RU
Россия остается основным поставщиком ядерного топлива в США, несмотря на санкции Иллюстративное фото: США покупают у России ядерное топливо (flickr by Tobin)
Автор: Иван Носальский

Россия в прошлом году осталась крупнейшим поставщиком топлива для ядерных реакторов в США. Такая ситуация наблюдается даже после того, как был принят закон о запрете на импорт обогащенного урана из РФ.

Об этом сказано в отчете Управления энергетической информации США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно отчету, Россия в 2024 году поставила 20% обогащенного урана для коммерческих реакторов в США. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял почти 27%.

Импорт продолжался даже после введенного в августе 2024 года запрета, связанного с войной в Украине. Закон разрешает Министерству энергетики выдавать временные исключения до 2028 года, если нет других источников или импорт важен для национальных интересов. Такие разрешения получили, в частности, Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.

Такие данные опубликовали на фоне призывов администрации Трампа к Европе и другим странам снижать зависимость от российских энергоресурсов. Конгресс ранее выделил миллиарды долларов на восстановление американского производства топлива для реакторов, и вскоре Минэнерго начнет распределять эти средства.

Запрет на импорт урана из России

Напомним, в мае прошлого года тогда еще президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает запрет на импорт российского обогащенного урана.

Такие меры были предприняты, поскольку в США стремились заблокировать поставки российского топлива для реакторов.

Детальнее о том, почему США продолжают покупать у России ядерное топливо, - в материале РБК-Украина.

