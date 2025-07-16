ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Урановая зависимость. Почему США до сих пор покупают ядерное топливо у России и как ищут альтернативы

США, Среда 16 июля 2025 16:10
UA EN RU
Урановая зависимость. Почему США до сих пор покупают ядерное топливо у России и как ищут альтернативы Фото: Радиоактивные материалы на АЭС "Дукованы" в Чехии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Дональд Трамп угрожает пошлинами тем странам, которые покупают у России энергоносители. Вместе с тем, США сами продолжают покупать значительную долю урана у страны-агрессора.

Насколько значительна эта зависимость и что делает Вашингтон для ее уменьшения - в материале РБК-Украина.

Сколько урана США покупают у России

По данным Администрации энергетической информации США, основными поставщиками оксида урана в США в 2023 году были Канада, Австралия, Казахстан и Россия.

Россия в 2023 году занимала четвертое место по объемам поставок оксида урана в США, ее доля составляла 12%.

Стоит заметить, что речь идет о поставках исходного продукта, который получают из урановой руды, - уранового оксида (твердое вещество желтого цвета, которое еще называют "желтый кек"). Такой же продукт производит и Украина на мощностях ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в Кировоградской области. В дальнейшем происходит непосредственное обогащение урана, то есть увеличение концентрации изотопа урана, который может участвовать в цепной реакции в ядерном реакторе. Обогащать уран могут лишь ограниченное количество стран в мире, эта деятельность контролируется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Урановая зависимость. Почему США до сих пор покупают ядерное топливо у России и как ищут альтернативыФото: Оксид урана или "желтый кек" получают из урановой руды и далее направляют на обогащение для получения составляющей ядерного топлива (МАГАТЭ)

Также в отчете Администрации энергетической информации США, указывается, чтоРоссия в течение 2019-2023 годов продавала оксид урана американским компаниям по одной из самых низких цен. В 2023 году средневзвешенная цена российского продукта на рынке США составляла 30,9 долларов за фунт уранового оксида, тогда как цена от поставщиков из Канады составляла 43,7 долларов за фунт, Австралии - 51,2 долларов и Казахстана - 43,6 долларов. Российская цена была ниже даже стоимости оксида урана, произведенного на территории США.

По информации Администрации энергетической информации США, страна на 99% зависит от импортных поставок оксида урана, ведь внутреннее производство составляет около 1% от потребности страны.

Экологическая организация Bellona, которая ссылается на информацию базы данных международной торговли Стратегического управления ООН, отмечает, что в 2018-2021 годах США в среднем покупали у России около 500 тонн уранового продукта в год стоимостью около 616 млн долларов.

В 2022 году объемы торговли остались на том же уровне - 588 тонн на сумму 830 млн долларов, в 2023 году они выросли до 702 тонн стоимостью 1,2 млрд долларов.

Однако, в 2024 году объемы экспорта уранового оксида из России в США сократились в 2 раза - до 335 тонн на сумму 624 млн долларов.

Как США отказываются от российского урана

В мае 2024 года президент Джо Байден подписал закон, который запрещает импорт урана из РФ в США с 12 августа 2024 года с возможными исключениями до 1 января 2028 года. Закон допускает покупку уранового продукта из России, если Министерство энергетики США будет считать, что может возникнуть угроза национальным интересам США, а также существует риск прекращения поставок урана при отсутствии альтернативы.

По данным Bellona, энергетические компании США сразу с принятием этого закона обратились в Министерство энергетики с просьбой сделать исключения, эти просьбы были удовлетворены. Например, компания Centrus Energy Corp. получила согласование от Минэнерго США и заключила договор на поставку урана из России на период 2024-2025 годов. Таким образом, пока американское эмбарго на покупку урана из России не работает.

Как сообщало издание "Радио Свобода. Европа", в ответ на такой шаг администрации Джо Байдена, в ноябре 2024 года Россия заявила об ограничении экспорта уранового продукта в США. Этот шаг также оказался формальным, ведь в мае этого года диктатор Владимир Путин заявил, что Россия продолжает поставлять уран в США, поскольку это выгодно.

Урановая зависимость. Почему США до сих пор покупают ядерное топливо у России и как ищут альтернативыФото: Российская государственная компания "Росатом" продолжает быть значительным поставщиком урана в США (Getty Images)

Вместе с тем, в конце января 2024 года Минэнерго США получило из бюджета 2,7 млрд долларов на развитие программы внутреннего производства уранового продукта. Минэнерго США опубликовало ограничения по импорту уранового продукта из России: в течение 2024-2027 годов импорт не должен превышать 460-470 тонн.

Как сообщила организация Bellona, в 2024 году Минэнерго США провело поиск альтернативных поставщиков уранового продукта, среди претендентов, в частности, французская компания Orano и британская Urenco.

В декабре 2024 года компания Orano, которая занимается добычей и обогащением урана, заявила, что она и еще 5 компаний были отобраны Министерством энергетики США как потенциальные производители низкообогащенного урана из местного сырья. Правительство США может заключить договоры договора на покупку урана с новыми поставщиками.

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень серьезно рассматривает" санкционный законопроект, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Документ предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% для стран, закупающих российские нефть, бензин или нефтехимию.

14 июля президент Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине. В связи с этим Трамп пообещал ввести жесткие экономические меры, а именно - применить вторичные пошлины стран, которые покупают российские энергоносители. Президент США отметил, если за 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение, тогда страны, которые покупают продукцию у России получат пошлину на поставку их продукции в США в размере 100%.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС
Новости
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
Аналитика
Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Третий Кабмин Зеленского. Зачем Шмыгаль идет в Минобороны и чего ждут от Свириденко