Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из России. Эта инициатива была единогласно поддержана Сенатом еще в конце апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Соответствующий документ был подписан американским лидером в понедельник, 13 мая.

В релизе Белого дома указывается, что речь идет о "HR 1042, "Закон о запрете импорта российского урана", который запрещает импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российским юридическим лицом".

Инициатива о запрете

Отметим, в Белом доме ранее призывали к "долгосрочному запрету" на российский импорт, который необходим, чтобы разблокировать около 2,7 миллиарда долларов для поддержки отечественной урановой промышленности, предоставленной Конгрессом в начале текущего года.

Также сообщалось, что ограничительные действия по импорту урана из РФ направлены на поддержку усилий в Штатах по блокированию поставок Кремлем топлива для реакторов.

Добавим, закон о запрете импорта российского урана вводит запрет импорта из США через 90 дней после вступления в силу. В инициативе содержится разрешение на временные освобождения от запрета до января 2028 года.

Что предшествовало

Напомним, в декабре 2023 года был одобрен законопроект Палаты представителей на фоне растущей поддержки намерений Конгресса "отрезать" импорт РФ после ее широкомасштабной военной агрессии против Украины.

Также РБК-Украина писало, что Сенат США в последний день апреля проголосовал за принятие законопроекта о запрещении импорта обогащенного урана из России единогласно. После этого документ направили в Белый дом на подпись президенту Байдену.