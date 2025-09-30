ua en ru
Росія залишається основним постачальником ядерного палива в США, незважаючи на санкції

Вашингтон, Вівторок 30 вересня 2025 22:21
Росія залишається основним постачальником ядерного палива в США, незважаючи на санкції Ілюстративне фото: США купують у Росії ядерне паливо (flickr by Tobin)
Автор: Іван Носальський

Росія минулого року залишилася найбільшим постачальником палива для ядерних реакторів у США. Така ситуація спостерігається навіть після того, як було ухвалено закон про заборону на імпорт збагаченого урану з РФ.

Про це йдеться у звіті Управління енергетичної інформації США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно зі звітом, Росія у 2024 році поставила 20% збагаченого урану для комерційних реакторів у США. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив майже 27%.

Імпорт тривав навіть після введеної в серпні 2024 року заборони, пов'язаної з війною в Україні. Закон дозволяє Міністерству енергетики видавати тимчасові винятки до 2028 року, якщо немає інших джерел або імпорт важливий для національних інтересів. Такі дозволи отримали, зокрема, Constellation Energy Corp. і Centrus Energy Corp.

Такі дані опублікували на тлі закликів адміністрації Трампа до Європи та інших країн знижувати залежність від російських енергоресурсів. Конгрес раніше виділив мільярди доларів на відновлення американського виробництва палива для реакторів, і незабаром Міненерго почне розподіляти ці кошти.

Заборона на імпорт урану з Росії

Нагадаємо, у травні минулого року тоді ще президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає заборону на імпорт російського збагаченого урану.

Таких заходів було вжито, оскільки в США прагнули заблокувати поставки російського палива для реакторів.

Детальніше про те, чому США продовжують купувати у Росії ядерне паливо, - в матеріалі РБК-Україна.

