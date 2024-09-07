Россия потеряла на войне против Украины еще 1270 оккупантов: новые данные Генштаба

За последние сутки с 6 на 7 сентября, россияне потеряли на фронте 1270 солдат, 52 беспилотника и 55 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, за прошлые сутки у россиян наблюдалось продвижение у Торецка, а ВСУ восстановили позиции у Покровска.

Минувшей ночью государство-агрессор снова устроило масштабную атаку "Шахедами" против Украины. В большинстве областей страны объявлялась воздушная тревога.

В Киеве после 3:00 прогремели мощные взрывы. Силы ПВО сбили все вражеские дроны, которые были запущены на столицу.

Обломки сбитых БПЛА упали в нескольких районах города, возникли пожары. Пострадавших и разрушений нет.

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