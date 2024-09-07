ua en ru
Сб, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве обломки "Шахедов" упали в нескольких районах: какие последствия

Киев, Суббота 07 сентября 2024 03:55
UA EN RU
В Киеве обломки "Шахедов" упали в нескольких районах: какие последствия Фото: в Киеве фиксируют падение обломков сбитых дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве этой ночью после работы ПВО по вражеским ударным беспилотникам в нескольких районах фиксируют падение обломков сбитых воздушных целей. Данных о возможных пострадавших нет.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Сначала чиновник рассказал о падении фрагментов "Шахедов" в Печерском районе (правый берег столицы), а затем стало известно об аналогичной ситуации и в Днепровском районе (левый берег).

Падение произошло во дворе жилого дома в первом случае и на территорию детского сада во втором.

"В результате атаки российских ударных БпЛА в Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков. Предварительно во дворе жилого дома", - рассказал руководитель КГВА в публикации 3:27.

А позже он добавил, что падение обломков дронов-камикадзе противника фиксируют "и в Днепровском р-не города, предварительно, на территорию детского сада".

Впоследствии чиновник уточнил, что в Печерском районе было возгорание в результате атаки "Шахедов". Отмечается, что пожар был на открытой территории, а площадь составила около 10 "квадратов".

"Работает ГСЧС. Предварительно, без жертв и разрушений. Данные уточняются", - рассказал Попко.

Обновлено: еще один пожар

А в 04.11 в КГВА рассказали, что в Печерском районе по еще одному адресу был пожар из-за падения обломков БПЛА. В администрации добавили, что второе возгорание было на открытой территории, а площадь слала примерно 20 кв.

"Пожар ликвидируют. Предварительно без жертв и разрушений", - передали в КГВА.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вечером 6 сентября российские войска запустили дроны-камикадзе для очередной атаки по Украине. Так, в нескольких областях была объявлена ​​воздушная тревога.

Также в Киевской области велась работа противовоздушной обороны из-за "Шахедов". А позже воздушная тревога была объявлена ​​и в Киеве, но затем ее отменили.

Отметим, что во время работы ПВО в Киеве прозвучало несколько взрывов, и они были достаточно сильными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Атака дронов
NEWS
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине