ВСУ восстановили позиции под Покровском, а оккупанты продвинулись около Торецка: карты ISW

Силы обороны Украины недавно восстановили ранее утраченные позиции под Покровском. При этом на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков возле Торецка.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно восстановили утраченные позиции в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что российские войска восстановили позиции к северо-востоку от н.п. Журавли (восточнее Коренево).

Российские источники ISW утверждали, что ВСУ вели штурм вблизи Комаровки; возле Коренево, Матвеевки, Ольговки, Малой Локни, Погребков, Русского Поречья, Мартыновки, Черкасской Конопельки и Борков.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ уничтожили еще одну российскую понтонную переправу в неопределенном районе Глушковского района (к западу от Коренево).

Российские источники утверждают, что украинские диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки выйти на трассу 38К-017 (Курск-Рыльск), а войска РФ устанавливают блокпосты вдоль дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ контролируют более 1300 квадратных километров в Курской области, в том числе более 100 населенных пунктов.

В отчете отмечается, что эксперты ISW наблюдали за заявлениями и геолокационными записями, указывающими на то, что ВСУ действуют примерно в пределах 1153 квадратных километров в Курской области и 49 населенных пунктах региона по состоянию на 6 сентября.

При этом аналитики добавляют, что в этой зоне "много чрезвычайно маленьких населенных пунктов и местностей, которые ISW не включила в список этого количества".

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжали атаки на севере Харьковской области, но их подтвержденного продвижения не было.

Войска РФ 5 и 6 сентября продолжали наступательные действия в районе Глубокого, Волчанска, Старицы и Гатище.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска отражали украинские контратаки в Волчанске, Глубоком, вблизи Липцев и в направлении Старицы.

В Харьковской группировке войск ВСУ сообщили, что российские оккупанты усилили свою активность на Харьковском направлении, и готовятся к активизации части своего 11-го танкового полка.

Операция №2 - Луганская область

Российские источники продолжали утверждать, что войска РФ будто бы продвинулись северо-восточнее и юго-восточнее Купянска, но по состоянию на 6 сентября в ISW не наблюдали соответствующих визуальных доказательств.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ продвинулись до 900 метров к западу и до 300 метров к югу от Песчаное.

Кроме того, российские блогеры также утверждали, что войска РФ продвинулись вдоль фронта шириной 4 км и глубиной 900 метров к северу и востоку от Стельмаховки, и якобы отбросили ВСУ на 1,5 км от позиций северо-западнее Синьковки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжили наступать в районе Синьковки, возле Глушковки и в сторону Лозовой, возле Андреевки, Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского и Дибровы 5 и 6 сентября.

Военнослужащий украинской Пограничной службы в интервью, опубликованном 6 сентября, упомянул, что небольшие российские пехотные группы приходилось пройти 11 км, прежде чем атаковать его подразделение на Купянском направлении, в результате чего оккупанты начинали наступление в более истощенном состоянии.

Также военнослужащие отметили, что российские захватчики не эвакуируют раненых и получают стрелковое оружие только перед наступлением.

Операция №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 6 сентября продолжили наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденного их продвижения не было.

5 и 6 сентября войска РФ продолжали атаковать в районе Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

6 сентября российские захватчики продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра, но без подтвержденного продвижения.

6 сентября российские "военкоры" заявили, что путинские войска будто бы продвинулись в западной части Калиновки, и к западу от Клещиевки.

Российские захватчики продолжали наступательные действия под Часовым Яром, вблизи Григоровки, Ивановского, Белой Горы, в направлении Предтечино и Иванополья, возле Клещиевки и Андреевки 5 и 6 сентября.

Войска РФ недавно продвинулись в Торецком направлении. Геолокационные кадры от 5 сентября дополнительно уточнили визуально подтвержденную максимальную протяженность передовой линии россиян в северной и восточной части Нью-Йорка, севернее Нью-Йорка и в восточную окраину Нелиповки.

В бригаде Нацгвардии "Азов" 6 сентября заявили, что украинские силы восстановили контроль над неопределенной частью Нью-Йорка, что свидетельствует о том, что оккупанты не контролируют весь населенный пункт.

При этом эксперты ISW добавляют, что пока не видели недавно опубликованных кадров украинских сил, действующих в Нью-Йорке.

"Карты ISW показывают максималистское продвижение России в районах, где, по оценкам ISW, российские силы действовали или атаковали, но не контролировали их", - говорится в отчете.

6 сентября российский "военкоры" заявил, что ВСУ начали контратаку у Торецка и Нью-Йорка, и что украинские войска имеют резервы, чтобы повлиять на темпы наступления РФ в этом направлении.

В Минобороны РФ 6 сентября заявили о недавней оккупации н.п. Северное.

5 и 6 сентября российские блогеры рассказывали, что войска РФ продвинулись в южной части Торецка и вблизи Дружбы, однако в ISW не нашли подтверждения.

5 и 6 сентября продолжались бои под Торецком, в районе Нелиповки, Александрополя, Пантелеймоновки и Леонидовки.

Силы обороны Украины восстановили ограниченные позиции на Покровском направлении. Опубликованные 6 сентября геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ возобновили позиции в юго-западной Галицыновке и западной Михайловке.

6 сентября российский "военкор" заявил, что войска РФ захватили большую часть Лисовки и приближаются к южным окрестностям Украинска.

Российский блогер утверждал, что российская диверсионно-разведывательная группа достигла окраин Горняка, хотя в ISW не нашли подтверждения.

6 сентября в Минобороны РФ заявили о недавнем захвате н.п. Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журвака.

Бои продолжались 5 и 6 сентября в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Сухой Балки, Миролюбовки, Гродовки и Новоторецкого, в районе Новогродовки, Селидово, Михайловки, Желанное Первое и Украинска.

Войска РФ продолжали наступательные действия западнее Донецка 6 сентября, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российский блогер 6 сентября заявил, что подразделения РФ продвинулись в северной части Красногоровки, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

5 и 6 сентября российские оккупанты атаковали в районе Красногоровки и Георгиевки.

Российский "военкоры" заявлял, что украинские силы будто бы неудачно контратаковали возле Максимильяновки.

6 сентября войска РФ продолжали наступательные операции юго-западнее Донецка, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Войска РФ также продолжали 5 и 6 сентября наступательные операции в районе Константиновки, Старомайорска, Угледара и Водяного.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 6 сентября.

"Южная ось"

Украинские военные сообщили, что 5 и 6 сентября российские захватчики атаковали вблизи Работино на западе Запорожской области.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ капитан Дмитрий Лиховой сообщил, что небольшие российские пехотные группы обычно совершают одну-две атаки в день, и что противник недавно усилил авиаудары на юге Украины.

5 и 6 сентября продолжались позиционные боевые действия на левом берегу Херсонской области.

Российский диктатор Владимир Путин 6 сентября подписал указ о возложении на оперативный штаб в оккупированном Симферополе руководство "антитеррористической операцией" в Азовском море.

Сообщается, что затопление ВСУ российского железнодорожного парома "Конро Трейдер" в порту Кавказ 22 августа усложняет логистику РФ в оккупированном Крыму.

"Центр национального сопротивления" сообщал, что затопление "Конро Трейдера" привело к уменьшению пропускной способности России через железнодорожные паромы в оккупированный Крым втрое, и что у РФ нет свободных железнодорожных паромов для немедленного восстановления этой пропускной способности.

В ЦНС добавили, что российские чиновники сейчас стремятся модернизировать баржи для транспортировки железнодорожных эшелонов с топливом, и что россияне полагаются на железнодорожный паром "Конро Трейдер" из-за неотремонтированных повреждений железнодорожной части Керченского моста.

Кроме того, в ЦНС рассказали, что российские захватчики также увеличили перегрузку горючего из Ростовской области в оккупированный Крым до 160 вагонов в сутки через оккупированные части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей железной дорогой Авило-Успенка - Амвросиевка - Волноваха - Токмак - Мелитополь.

В ЦНС отметили, что захватчики также ускоряют строительство железной дороги Таганрог (Ростовская область) - Иловайск (оккупированная часть Донецкой области) и железной дороги Мариуполь - Волноваха.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в отчете Генерального штаба ВСУ по оперативной обстановке от 6 сентября сообщалось, что в течение суток на фронте произошло 165 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что на Покровском направлении наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки.