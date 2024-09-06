Россияне запустили ударные дроны в направлении Украины: где объявлена тревога
Военные Российской Федерации запустили в направлении Украины ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первое сообщение о движении на юго-запад ударного вражеского БпЛА на севере Сумской области появилось в 21:20.
Позже было зафиксировано движение дронов из Сумской в направлении Черниговской области западным курсом.
Также ударные беспилотники обнаружили в северо-западной части Харьковской области и юго-западной части Сумской области. Они направляются западным курсом в Полтавскую область.
В 22:15 военные сообщили о заходе еще одной группы вражеских БпЛА из Курской области через Сумскую в направлении Черниговской области.
Позже беспилотники были замечены с движением из Полтавской в направлении Кировоградской области.
Также несколько групп ударных вражеских БпЛА обнаружили на севере Сумской области, они движутся в направлении Черниговской области.
Кроме того, несколько групп ударных вражеских дронов движутся из Херсонской в направлении Николаевской области.
Обновлено 23:29
Военные сообщают о движении беспилотников в северной части Сумской области, они перелетают в Черниговскую область.
Также БпЛА зафиксированы в районе населенного пункта Мена (Черниговская область), движутся юго-западным курсом.
Кроме того, вражеские дроны обнаружены на севере Черниговской области, заходят в Киевскую область.
Одновременно БпЛА обнаружили на севере Полтавской области, движутся западным курсом.
Также в Воздушных силах сообщают о новых группах ударных БпЛА из Белгородской области. Они движутся на границе Сумской и Харьковской областей в направлении Полтавской области.
Между тем дроны движутся в Кировоградской области, юго-западным курсом.
И несколько групп ударных БпЛА в юго-восточной части Николаевской области, направляются северо-западным курсом в Кировоградскую область.
По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Напомним, в пятницу, 6 сентября, россияне 45 раз штурмовали позиции Сил обороны только на Покровском направлении.
Утром российские военные атаковали ракетами Павлоград в Днепропетровской области. Пострадали более 60 человек.
Тем временем Иран отправил в Россию партию баллистических ракет. Предположительно это ракеты малой дальности. Агрессор может использовать их для ударов по мирным городам Украины.
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