Россияне запустили ударные дроны в направлении Украины: где объявлена тревога

Военные Российской Федерации запустили в направлении Украины ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первое сообщение о движении на юго-запад ударного вражеского БпЛА на севере Сумской области появилось в 21:20.

Позже было зафиксировано движение дронов из Сумской в направлении Черниговской области западным курсом.

Также ударные беспилотники обнаружили в северо-западной части Харьковской области и юго-западной части Сумской области. Они направляются западным курсом в Полтавскую область.

В 22:15 военные сообщили о заходе еще одной группы вражеских БпЛА из Курской области через Сумскую в направлении Черниговской области.

Позже беспилотники были замечены с движением из Полтавской в направлении Кировоградской области.

Также несколько групп ударных вражеских БпЛА обнаружили на севере Сумской области, они движутся в направлении Черниговской области.

Кроме того, несколько групп ударных вражеских дронов движутся из Херсонской в направлении Николаевской области.

Обновлено 23:29

Военные сообщают о движении беспилотников в северной части Сумской области, они перелетают в Черниговскую область.

Также БпЛА зафиксированы в районе населенного пункта Мена (Черниговская область), движутся юго-западным курсом.

Кроме того, вражеские дроны обнаружены на севере Черниговской области, заходят в Киевскую область.

Одновременно БпЛА обнаружили на севере Полтавской области, движутся западным курсом.

Также в Воздушных силах сообщают о новых группах ударных БпЛА из Белгородской области. Они движутся на границе Сумской и Харьковской областей в направлении Полтавской области.

Между тем дроны движутся в Кировоградской области, юго-западным курсом.

И несколько групп ударных БпЛА в юго-восточной части Николаевской области, направляются северо-западным курсом в Кировоградскую область.

По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог Украины выглядит так: