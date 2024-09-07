Росія втратила на війні проти України ще 1270 окупантів: нові дані Генштабу
За останню добу з 6 на 7 вересня, росіяни втратили на фронті 1270 солдатів, 52 безпілотника і 55 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 623 990 (+1270) осіб ліквідовано;
- танків - 8632 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 16 878 од.;
- артилерійських систем - 17 774 (+29) од.;
- РСЗВ - 1178 од.;
- засоби ППО - 942 (+1) од.;
- літаків - 368 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 784 (+52) од.;
- крилатих ракет - 2588 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24 171 (+55) од.;
- спеціальної техніки - 3037 од.
Нагадаємо, за даними ISW, впродовж минулої доби у росіян спостерігалося просування біля Торецька, а ЗСУ відновили позиції біля Покровська.
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