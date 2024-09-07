Росія втратила на війні проти України ще 1270 окупантів: нові дані Генштабу

За останню добу з 6 на 7 вересня, росіяни втратили на фронті 1270 солдатів, 52 безпілотника і 55 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, впродовж минулої доби у росіян спостерігалося просування біля Торецька, а ЗСУ відновили позиції біля Покровська.

Минулої ночі держава-агресор знову влаштувала масштабну атаку "Шахедами" проти України. В більшості областей країни оголошувалася повітряна тривога.

У Києві після 3:00 прогриміли потужні вибухи. Сили ППО збили усі ворожі дрони, що були запущені на столицю.

Уламки збитих БПЛА впали у кількох районах міста, виникли пожежі. Постраждалих і руйнувань немає.

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