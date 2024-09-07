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Росія втратила на війні проти України ще 1270 окупантів: нові дані Генштабу

Субота 07 вересня 2024 07:42
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Росія втратила на війні проти України ще 1270 окупантів: нові дані Генштабу Фото: російська армія втратила на війні в Україні близько 624 тисячі солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 6 на 7 вересня, росіяни втратили на фронті 1270 солдатів, 52 безпілотника і 55 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 623 990 (+1270) осіб ліквідовано;
  • танків - 8632 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 878 од.;
  • артилерійських систем - 17 774 (+29) од.;
  • РСЗВ - 1178 од.;
  • засоби ППО - 942 (+1) од.;
  • літаків - 368 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14 784 (+52) од.;
  • крилатих ракет - 2588 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24 171 (+55) од.;
  • спеціальної техніки - 3037 од.

Росія втратила на війні проти України ще 1270 окупантів: нові дані Генштабу

Нагадаємо, за даними ISW, впродовж минулої доби у росіян спостерігалося просування біля Торецька, а ЗСУ відновили позиції біля Покровська.

Минулої ночі держава-агресор знову влаштувала масштабну атаку "Шахедами" проти України. В більшості областей країни оголошувалася повітряна тривога.

У Києві після 3:00 прогриміли потужні вибухи. Сили ППО збили усі ворожі дрони, що були запущені на столицю.

Уламки збитих БПЛА впали у кількох районах міста, виникли пожежі. Постраждалих і руйнувань немає.

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