Силы ПВО уничтожили все "Шахеды", которые направлялись в сторону Киева, - КГВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко.

Он напомнил, что вражеские беспилотники типа "Шахед" начали залетать на территорию Украины с разных направлений еще до полуночи, а к Киеву приблизились около трех часов ночи.

"Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18-ть минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона. Все беспилотники, которые угрожали столице, были уничтожены! Ни один из БпЛА противника не достиг своей цели", - отметил Попко.

По его словам, в результате атаки российских ударных дронов, в Печерском районе было зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обнаружено возгорание на открытой местности, на площади 50 м2, которое оперативно ликвидировали.

Попко отметил, что предварительно в городе пострадавших и разрушений нет. И добавил, что в соседних с Киевской областях еще продолжается атака дронов и они могут изменить курс на столицу.