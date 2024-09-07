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Силы ПВО уничтожили все "Шахеды", которые направлялись в сторону Киева, - КГВА

Киев, Суббота 07 сентября 2024 07:03
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Силы ПВО уничтожили все "Шахеды", которые направлялись в сторону Киева, - КГВА Фото: в Киеве громко сработала ПВО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Все запущенные россиянами по Киеву ударные беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны. Пострадавшие среди населения отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко.

Он напомнил, что вражеские беспилотники типа "Шахед" начали залетать на территорию Украины с разных направлений еще до полуночи, а к Киеву приблизились около трех часов ночи.

"Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18-ть минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона. Все беспилотники, которые угрожали столице, были уничтожены! Ни один из БпЛА противника не достиг своей цели", - отметил Попко.

По его словам, в результате атаки российских ударных дронов, в Печерском районе было зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обнаружено возгорание на открытой местности, на площади 50 м2, которое оперативно ликвидировали.

Попко отметил, что предварительно в городе пострадавших и разрушений нет. И добавил, что в соседних с Киевской областях еще продолжается атака дронов и они могут изменить курс на столицу.

Ночная атака дронов-камикадзе

Россияне начали волнами запускать "Шахеды" вечером в пятницу, 6 сентября.

Около 2:00 в Киевской области были слышны взрывы из-за работы противовоздушной обороны.

После 3:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Вскоре в столице прозвучала серия мощных взрывов из-за работы ПВО по беспилотникам.

Обломки сбитых дронов упали в нескольких районах. Пострадавшие и разрушения отсутствуют.

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