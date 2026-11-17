Крымский мост поразили на седьмом этапе операции, которую готовили семь недель. Для финального удара украинские военные применили разные дроны и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня каждый может видеть последствия для основной военной переправы с территории России в наш украинский Крым", - заявил Зеленский.

По его словам, это результат седьмого этапа операции. Ее разработала и координировала Служба безопасности Украины вместе с Генеральным штабом ВСУ, а воплощалась несколько недель.

Президент назвал операцию беспрецедентной и поблагодарил Службу безопасности, все привлеченные подразделения Сил обороны, министра обороны, Главнокомандующего ВСУ и Генштаба. Отдельно он отблагодарил разведки и каждого производителя оружия.

"Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к финальной цели", - рассказал Зеленский.

По его данным, в этой операции использовали Dovbush, Вендента, Da Vinci, Январь, MICH 2000, Рута, Паляница, Ан-197, FP-1, FP-5 Фламинго и Р-360 Нептун.

На ключевом этапе, по словам президента, образцово себя показали беспилотники "Паляница". Они поразили автомобильную часть моста. Железнодорожную часть поразили ракеты Нептун, дроны Рута и FP-5.

Также наши воины с помощью Фламинго произвели управляемое поражение. Зеленский отметил, что связь сработала отлично до последних секунд.

Ответ на удары по инфраструктуре

"Мы неоднократно предлагали России деэскалационные шаги и на все предложения слышали только громкие отказы", - подчеркнул президент.

Он рассказал, что Россия ежедневно бьет по украинской инфраструктуре, в частности, по мостам в Запорожье, Днепре, Киеве и Одесской области.

"Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась", – добавил Зеленский.

"Украинский потенциал защиты есть и будет высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей", - подытожил он.

Напомним, что Крымский мост частично обрушился в ночь на 17 ноября.

В воду упали арка и автомобильный пролет, а в Минтрансе России заявили, что движение по мосту невозможно.