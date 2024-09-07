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В Киеве раздались взрывы, работала ПВО

Киев, Суббота 07 сентября 2024 03:18
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В Киеве раздались взрывы, работала ПВО Фото: в Киеве работает ПВО, было слышно выухи (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве этой ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за фиксации вражеских ударных беспилотников. В районе столицы идет работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Киевская городская военная администрация в Telegram.

Сначала в столице было слышно два взрыва около 03.10.

После этого представители власти города заявили о работе ПВО в Киеве, и призвали жителей находиться в укрытиях.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в заявлении начальника КМВА Сергея Попко.

После этого в Киеве прогремела еще серия взрывов.

Добавим, что в командовании Воздушных сил ВСУ перед этим рассказали, что ударные беспилотники противника фиксировались в районе Киева и двигались с востока.

Обновлено: отбой тревоги в Киеве

Между тем в КГВА в 03:21 заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак для столицы.

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Киев ПВО Взрывы Атака дронов
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