Россия впервые после падения режима Асада возобновила военные поставки в Сирию

02:18 16.05.2026 Сб
2 мин
Что именно привезла Россия в Сирию после падения режима Асада?
aimg Екатерина Коваль
Россия впервые после падения режима Асада возобновила военные поставки в Сирию Фото: поставки могут быть связаны с будущим российских баз в стране (Getty Images)
Российское грузовое судно "Спарта" прибыло в сирийский порт Тартус в сопровождении военных кораблей 11 мая. Это первое визуальное подтверждение возобновления российских военных поставок в Сирию после падения режима Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-проекты InsiderGeo и SONARROW_OSINT.

Что известно о конвое

Рядом со "Спартой" на спутниковых снимках зафиксирован фрегат "Адмирал флота Касатонов".

Накануне прибытия конвоя из Тартуса вышел корвет "Устойчивый" для обеспечения безопасного коридора.

Россия впервые после падения режима Асада возобновила военные поставки в СириюФото: российский фрегат "Адмирал флота Касатонов", (t.me/agentstvonews)

Что именно перевозило судно - неизвестно, но исследователи предполагают, что речь идет о военном грузе или оборудовании двойного назначения.

Меры конспирации

Конвой принял строгие меры безопасности. После прохождения Гибралтара все суда отключили транспондеры. По меньшей мере два корабля передавали фиктивные данные о своем местонахождении - якобы находясь в Балтийском море.

Россия впервые после падения режима Асада возобновила военные поставки в СириюФото: спутниковые снимки порта Тартуса в Сирии (t.me/agentstvonews)

Зачем России Сирия

Исследователи считают, что поставки связаны с переговорами о будущем российских баз в Сирии. Новое руководство страны, похоже, готово позволить Москве сохранить ограниченный доступ к Тартусу и Хмеймиму - но не бесплатно.

Министр обороны Сирии заявил, что Россия может остаться, "если это принесет пользу Сирии". По данным "Коммерсанта", Дамаск хочет превратить Хмеймим в тренировочный центр для своих военных.

В 2026 году Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию. Потеря баз стала бы серьезным стратегическим поражением для Кремля - Хмеймим и Тартус являются ключевыми для расширения российского присутствия на Ближнем Востоке и в Африке.

После взаимного обстрела флотов США и Ирана мировые цены на нефть продолжили рост, рынок не доверяет хрупкому перемирию. По данным Reuters, ОАЭ тайно транспортируют нефть через Ормузский пролив - суда отключают системы отслеживания и рискуют попасть под иранскую атаку.

Иран тем временем заявил о безопасном проходе через пролив благодаря "новым процедурам", детали которых не раскрыл.

