Обострение между США и Ираном снова "подняло" цены на нефть

Сегодня, 8 мая, мировые цены на нефть снова поднялись после возобновления боевых действий между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает агентство, это поставило под угрозу хрупкое перемирие и разрушило ожидания открытия Ормузского пролива, важного маршрута транзита нефти и газа.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 67 центов, или 0,67%, до 100,73 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 45 центов, или 0,47%, до 95,26 доллара за баррель. На открытии рынка бенчмарки выросли более чем на 3%.

Скачок цен в пятницу произошел после заявлений Ирана о том, что США нарушили месячное перемирие.

"Рынок находится на грани полного краха. Ценообразование больше не основывается на прагматическом толковании траектории войны или физических реалий в Ормузском проливе", - рассказала Вандана Хари, основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights.

США, со своей стороны, настаивают, что их удары были ответом на обстрел иранскими силами кораблей ВМС США, которые проходили через Ормузский пролив.

Отдельно Reuters сообщило, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследует сделки по ценам на нефть на сумму 7 млрд долларов накануне ключевых заявлений президента США Дональда Трампа, связанных с войной с Ираном.

Большинство торгов включали короткие позиции или ставки на падение цен, размещенные на ICE и CME до заявлений Трампа об отсрочке атак или прекращения огня, что привело к падению нефтяных рынков.