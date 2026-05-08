Обострение между США и Ираном снова "подняло" цены на нефть

13:18 08.05.2026 Пт
Скачок цен в пятницу произошел после заявлений Ирана
Ирина Глухова
Обострение между США и Ираном снова "подняло" цены на нефть Фото: нефть снова подорожала (Getty Images)
Сегодня, 8 мая, мировые цены на нефть снова поднялись после возобновления боевых действий между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, это поставило под угрозу хрупкое перемирие и разрушило ожидания открытия Ормузского пролива, важного маршрута транзита нефти и газа.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 67 центов, или 0,67%, до 100,73 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 45 центов, или 0,47%, до 95,26 доллара за баррель. На открытии рынка бенчмарки выросли более чем на 3%.

Скачок цен в пятницу произошел после заявлений Ирана о том, что США нарушили месячное перемирие.

"Рынок находится на грани полного краха. Ценообразование больше не основывается на прагматическом толковании траектории войны или физических реалий в Ормузском проливе", - рассказала Вандана Хари, основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights.

США, со своей стороны, настаивают, что их удары были ответом на обстрел иранскими силами кораблей ВМС США, которые проходили через Ормузский пролив.

Отдельно Reuters сообщило, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследует сделки по ценам на нефть на сумму 7 млрд долларов накануне ключевых заявлений президента США Дональда Трампа, связанных с войной с Ираном.

Большинство торгов включали короткие позиции или ставки на падение цен, размещенные на ICE и CME до заявлений Трампа об отсрочке атак или прекращения огня, что привело к падению нефтяных рынков.

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, ночью ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после сообщений об атаке на американские военные корабли и последующих ответных ударах США.

Иран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия и заявил, что американские силы атаковали нефтяной танкер и прибрежные районы вблизи острова Кешм.

В США утверждают, что действовали в ответ на атаки иранских военных на американские эсминцы в районе Ормузского пролива.

Несмотря на новую эскалацию, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ситуацию возвращением к полномасштабной войне и выступает за продолжение переговоров с Тегераном.

При этом атаки на иранские порты он назвал "просто легким ударом".

