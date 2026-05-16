Росія вперше після падіння режиму Асада відновила військові поставки до Сирії

Російське вантажне судно "Спарта" прибуло до сирійського порту Тартус у супроводі військових кораблів 11 травня. Це перше візуальне підтвердження відновлення російських військових поставок до Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-проєкти InsiderGeo та SONARROW_OSINT.

Що відомо про конвой

Поруч зі "Спартою" на супутникових знімках зафіксований фрегат "Адмірал флоту Касатонов".

Напередодні прибуття конвою з Тартуса вийшов корвет "Стійкий" для забезпечення безпечного коридору.

Фото: російський фрегат "Адмірал флоту Касатовно", (t.me/agentstvonews)

Що саме перевозило судно - невідомо, але дослідники припускають, що йдеться про військовий вантаж або обладнання подвійного призначення.

Заходи конспірації

Конвой вжив суворих заходів безпеки. Після проходження Гібралтару всі судна відключили транспондери. Щонайменше два кораблі передавали фіктивні дані про своє місцезнаходження - нібито перебуваючи в Балтійському морі.

Фото: супутникові знімки порту Тартусу в Сирії (t.me/agentstvonews)

Навіщо Росії Сирія

Дослідники вважають, що поставки пов'язані з переговорами про майбутнє російських баз у Сирії. Нове керівництво країни, схоже, готове дозволити Москві зберегти обмежений доступ до Тартуса і Хмеймімa — але не безкоштовно.

Міністр оборони Сирії заявив, що Росія може залишитися, "якщо це принесе користь Сирії". За даними "Комерсанта", Дамаск хоче перетворити Хмеймім на тренувальний центр для своїх військових.

У 2026 році Росія стала основним постачальником нафти до Сирії. Втрата баз стала б серйозною стратегічною поразкою для Кремля — Хмеймім і Тартус є ключовими для розширення російської присутності на Близькому Сході та в Африці.